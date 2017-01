„Einen Abstieg wollen wir nicht erleben“

Chris Heise ist einer der fünf Hauptdarsteller im geplanten VfL-Dokumentarfilm #20. Der 27-jährige arbeitet bei VW als Teamkoordinator in der Montage und gibt bei jedem Heimspiel den Ton in der Nordkurve an. Als Einheizer der Fan-Massen mit dem Mikrofon. Er selbst bezeichnet sich lieber als...