Nörten-Hardenberg schmeißt Göttingen 05 aus dem Pokal

Göttingen. Während die beiden Altkreis-Teams Tuspo Petershütte und SV Rotenberg erst am morgigen Mittwoch im direkten Duell in der ersten Runde des Wolters-Bezirkspokals gefordert sind, stand für viele weitere Mannschaften aus dem NFV-Kreis Göttingen-Osterode das Auftakt bereits an. ...