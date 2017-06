Kreismannschaften beenden morgen die Saison 2016/2017

Osterode. Die letzten vier Partien der Kreisliga Nord stehen am morgigen Sonntag an. Sämtliche Entscheidungen sind bereits gefallen, so dass es nur noch um einzelne Tabellenplätze geht. Bis auf die Begegnung zwischen dem Scharzfeld und Bad Grund (13 Uhr) finden die Spiele um 15 Uhr statt. ...