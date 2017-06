Braunlage will 860 000 Euro investieren

St. Andreasberg. Die Braunlage Tourismus GmbH (BTG) will das Biathlonstadion am Sonnenberg für 860 000 Euro modernisieren. Dabei sollen vor allem mehrere Schnee-Erzeuger, eine Beleuchtungsanlage und eine öffentliche Toilettenanlage errichtet werden, kündigte Bürgermeister Stefan Grote in der...