Titel wird am Steinhuder Meer ausgespielt

Beachsoccer Steinhude. Brasilianisches Flair in Niedersachsen: Am 15. und 16. Juli geht der Lotto-Beachsoccer-Cup in eine neue Runde. Gespielt wird diesmal auf der Badeinsel Steinhude im Steinhuder Meer. Nach der Aufnahme von Beachsoccer in den DFB-Masterplan wird der...