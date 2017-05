Petershütte ringt Werratal nieder

Fußball-Bezirksliga Osterode. Zwei Niederlagen, ein Sieg – so lautet die magere Bilanz der Teams aus dem Altkreis Osterode aus den gestrigen Partien in der Bezirksliga. SG Werratal - TuSpo Petershütte 2:3 (1:2). Zufrieden war TuSpo-Trainer Georg Steinbrück mit dem Spiel in Werratal....