Tuspo kann Dostluks Abstieg besiegeln

In der Fußball-Bezirksliga befinden sich die Spieler im Saisonendspurt. Einige Entscheidungen sind schon gefallen. So müssen der SV Südharz und GW Hagenberg in die Kreisliga absteigen. Im Meisterschaftskampf hat Hainberg gegen die Südharzer die Chance zur Vorentscheidung. Im Abstiegskampf muss der...