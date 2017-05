FSG geht mit Rückenwind in das heutige Spiel

Hattorf. Am vergangenen Wochenende hat die FSG Eisdorf/Hattorf ihre kleine Durststrecke in der Fußball-Landesliga der Frauen mit dem Derbysieg in Northeim beendet. Mit entsprechend viel Rückenwind geht das Team heute in das Spiel gegen den VfB Peine. Anstoß ist um 17 Uhr auf dem Hattorfer...