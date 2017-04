SSV Neuhof will das nächste Topteam ärgern

Osterode. In der Fußball-Kreisliga Nord stehen am Sonntag vier Begegnungen auf dem Programm. Diese Spiele werden alle um 15 Uhr angepfiffen. Bereits am heutigen Samstag empfängt der SC Harztor um 17 Uhr die SG Bergdörfer II. Unter der Woche gewann Breitenberg mit 3:0 gegen Dorste und eroberte sich...