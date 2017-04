Hütter Jugend ist am Wochenende gefordert

Lasfelde Alle drei Landesliga-Nachwuchsteams des Tuspo Petershütte sind am Wochenende im Einsatz. Eine schwere Aufgabe wartet dabei auf die A-Jugend, die am Sonntag um 11 Uhr beim Tabellenführer SSV Vorsfelde antritt. Die B-Jugend hat dagegen Heimrecht, sie will am heutigen Samstag ab 12 Uhr gegen den SV...