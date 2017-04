BCO-Teams halten dem Druck stand

Am vergangenen Wochenende fand der letzte Spieltag der Billard-Saison 2016/2017 statt. Für den BC Osterode standen wichtige Entscheidungen an. Während die zweite Mannschaft um den Klassenerhalt in der Landesliga kämpfte, hatte die vierte Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga selbst in der...