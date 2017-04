Dostluk Spor greift im Derby nach dem letzten Strohhalm

Zum zweiten Altkreisderby innerhalb von einer Woche wird am Sonntag auf den Sportplatz in Lasfelde geladen. Nach dem Erfolg beim SV Südharz in der Vorwoche empfängt Tuspo Petershütte die Mannschaft von Dostluk Spor Osterode. Für die Gäste geht es in der Partie um alles. Nur mit einem Sieg können...