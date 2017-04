Neue Wettspiel- ordnung tritt im Mai in Kraft

Tischtennis Hannover. Die Delegierten des 10. Bundestages des DTTB haben Ende November 2016 in Frankfurt/Main eine neue Wettspielordnung verabschiedet, die am 25. Mai 2017 in Kraft tritt und somit ab der neuen Saison 2017/18 gelten wird. Die Wettspielordnung wurde im Anschluss...