TTC-Herren entscheiden Krimi für sich

Hattorf. Für die Teams des TTC Grün-Weiß Hattorf geht es so langsam in die heiße Saisonphase, nicht immer verliefen die Spiele auch erfolgreich. Die ersten Herren verteidigten in der Bezirksliga zunächst ihre weiße Weste der Rückrunde, mussten beim 9:7 beim TuS...