D-Jugend des VfR Osterode spielt bei drei Turnieren

Fußball Osterode. Die D-Jugend des VfR Osterode hatte am vergangenen Wochenende gleich drei Turniereinsätze. Am Samstag spielte eine gemischte Mannschaft aus D- und E-Jugendspielern die Trostrunde der Hallenkreismeisterschaft in Duderstadt. Das Team belegte mit einen Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen...