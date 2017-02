Der Spitzenreiter siegt auch im Topspiel

Die Handballer der HSG oha haben in der Landesliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Im Topspiel beim Tabellendritten SG Zweidorf/Bortfeld setzte sich der Spitzenreiter am Sonntagabend mit 29:25 (13:13) durch und untermauerte so seine Titelambitionen. Ein überraschendes Comeback gab Torhüter...