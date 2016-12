Spannende Spiele in der Halle

Hattorf. Am kommenden Wochenende steigt im Hattorfer DGH wieder der Wentorf & Schenkhut-Cup des FC Merkur Hattorf. Am Samstag findet die Vorrunde statt, in der noch vier weitere Teilnehmer für die Endrunde am Sonntag ausgespielt werden. Vor der Finalrunde spielen sieben Mannschaften beim...