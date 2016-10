Geschäftsstelle in Osterode ein paar Tage geschlossen

Osterode. Der KSB Göttingen-Osterode gibt bekannt, dass die Geschäftsstelle in Osterode in der Zeit vom 17. Oktober bis einschließlich 28. Oktober geschlossen ist. Die Geschäftsstelle in Göttingen ist in dieser Zeit montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und dienstags von 13 bis 15 Uhr besetzt.