FC Bayern überrennt die Veilchen

Göttingen. Die BG Göttingen hat in der easyCredit Basketball Bundesliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den hoch favorisierten FC Bayern München verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers am Montagnachmittag deutlich 63:94 (32:46). Am Freitagabend hatte man zuvor noch bei...