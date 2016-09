Der Vizemeister will wieder zum Finale

Freiheit Die Luftgewehr-Mannschaft der SB Freiheit startet am Wochenende in ihre vierte Saison in der Bundesliga.

In der vergangenen Saison sorgte die Luftgewehrmannschaft der SB Freiheit in der 1. Bundesliga für Furore. Das Team schaffte als Zweitplatzierter der Vorrundengruppe Nord zum dritten Mal in Folge die Qualifikation zum Finale in Rotenburg an der Fulda. Dort setzte sich das Team des Trainergespanns Christian Pinno und Christian Klees, dem Olympiasieger von Atlanta 1996, im Viertel- und Halbfinale gegen die beiden ehemaligen Deutschen Meister aus München, Der Bund und die HSG durch.

Im Finale um den Meisterspiegel gelang den Freiheitern mit 1 977 Ringen ein Resultat, das in 19 Jahren Bundesliga-Finale zuvor noch nie erreicht worden war, die hauchdünne 2:3-Niederlage gegen den neuen Titelträger SSV Elsen bedeutete dennoch mit dem Gewinn der Silbermedaille einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Am Wochenende startet die neue Saison. Die Freiheiter peilen wieder das Finalwochenende an.

Erfolge wecken Erwartungen

„Auf diesem hohen Niveau entscheiden Kleinigkeiten, deshalb kommt es vor allem darauf an, keinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.“ Werner Kief, Sportorganisator der SB Freiheit, vor dem Bundesligastart

„Die kommende Saison steht unter neuen Vorzeichen“, weiß allerdings Sportorganisator Werner Kief. Zum einen wecke das herausragende Abschneiden im vergangenen Jahr spezielle Erwartungen im Umfeld, zum anderen werde man auch von den Kontrahenten vor jedem Match zum Favorit gemacht. „Aber darauf freuen wir uns“, sagt Kief und ergänzt: „Letztendlich ist dies die logische Konsequenz aus unserer sehr guten Entwicklung in der Vergangenheit und eine Situation, der wir uns gerne stellen.“

Mit dem Wissen um die eigenen Stärken werde man selbstbewusst, aber keinesfalls überheblich auftreten. „Auf diesem hohen Niveau entscheiden Kleinigkeiten, deshalb kommt es vor allem darauf an, keinen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen“, mahnt der Sportorganisator und definiert gleichzeitig das von seinen Athleten gesteckte Ziel: „Es gilt in den elf zu absolvierenden Duellen möglichst viele Punkte zu sammeln, um zum vierten Mal in Folge beim Finale dabei zu sein.“ Mit Blick auf die Setzliste des SB-Kaders sind die Chancen dazu durchaus vorhanden.

Angeführt wird das Team von Kapitän Sebastian Höfs, der mit einem Durchschnitt von 389,86 Ringen an Position sechs geführt wird. Neben dem 13-fachen Deutschen Meister geht an der Spitzenposition die Weltcupsiegerin von Bangkok, Jolyn Beer (394,00), auf Punktejagd. Hinter der Nationalschützin ist Michaela Thöle mit 393,50 an Zwei gesetzt. Mit Martina Prekel (392,27) steht die deutsche Rekordhalterin mit dem Luftgewehr und eine echte Ikone des weiblichen Gewehrbereichs an Position drei.

Olympiasieger schießt für Freiheit

Alin Moldoveanu, der rumänische Olympiasieger von London 2012, steht seinen Kameraden auch in diesem Jahr zur Seite, er beginnt an vierter Stelle (392,10). Pamela Bindel, ehemalige Junioren-National-Schützin, sorgte für wichtige Punktgewinne und wird mit 390,75 an Fünf geführt. Mit Patricia Piepjohn, mehrfache Deutsche Juniorenmeisterin, und Guido Göcking stehen zwei weitere erfahrene Kräfte zur Verfügung.

Der Startschuss für die Harzer fällt am Wochenende im niedersächsischen Wietze. Am Samstag kommt es um 19 Uhr zum Niedersachsen-Derby mit dem SV Wieckenberg. „Die sind brandgefährlich“, schätzt Kief die Gastgeber ein. Nicht nur die dänische Olympiateilnehmerin Stine Nielsen (397,09), sondern auch die übrigen Positionen mit Anne Kowalski (393,43), Claire Ruschel (393,00), Constanze Rotzsch (391,73) und Tina Lehrich (389,82) sind stark besetzt. Am Sonntag folgt um 10 Uhr das Duell mit Aufsteiger SV Wissen. „Diese zwei Punkte wollen wir auf jeden Fall holen“, unterstreicht Kief die Zielsetzung aus Freiheiter Sicht.

WETTKAMPFPLAN 1. BUNDESLIGA 1. Oktober, Wietze, 19 Uhr: SV Wieckenberg - SB Freiheit 2. Oktober, Wietze, 10 Uhr: SV Wissen - SB Freiheit 15. Oktober, Höhr-Grenzhausen, 16 Uhr: SSG Kevelaer - SB Freiheit 16. Oktober, Höhr-Grenzhausen, 11.30 Uhr: SB Freiheit - SSV Baunatal 5. November, Osterode, 19 Uhr: SB Freiheit - TuS Hilgert 6. November, Osterode, 13 Uhr: SB Freiheit - BSV Buer-Bülse 19. November, BS-Broitzem, 17.30 Uhr: SV Gölzau - SB Freiheit 3. Dezember, Paderborn, 19 Uhr: SSV Elsen - SB Freiheit 4. Dezember, Paderborn, 11.30 Uhr: SB Freiheit - Freischütz Rautheim 7. Januar, Nordstemmen, 19 Uhr: KKS Nordstemmen - SB Freiheit 8. Januar, Nordstemmen, 10 Uhr: SB Freiheit - SG Mengshausen 3. bis 5. Februar, Paderborn: Bundesliga-Finale Der Heimwettkampf der Freiheiter findet am 5. und 6. November in der Osteroder Lindenberghalle statt.