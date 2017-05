Ofosu-Ayeh steht kurz vor einem Wechsel

40 Pflichtspiele hat Phil Ofosu-Ayeh in den vergangenen zwei Jahren für Eintracht Braunschweig absolviert, 36 davon in der 2. Fußball-Bundesliga. Dazu wird wohl keines mehr hinzukommen. Der Rechtsverteidiger, der wegen einer Knieverletzung in dieser Saison keine Partie mehr absolvieren kann, steht...