Der Fokus ist ganz auf die Relegation gerichtet

Als Union Berlin in der vergangenen Woche nach der 1:3-Niederlage in Braunschweig den Aufstieg abhakte, ging das Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht zu schnell. „Für Union gibt es noch Hoffnung“, meinte er, obwohl der Hauptstadt-Klub zu diesem Zeitpunkt sechs Punkte in zwei Spielen aufholen...