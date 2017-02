Omladic ist auf der Suche nach der alten Form

In der Hinrunde wäre dieser Vorgang fast undenkbar gewesen: Nik Omladic gehört bei einem Punktspiel nicht zum Kader von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig. Zu gut waren in der Regel die Leistungen des Mittelfeldspielers, als dass man sich das hätte vorstellen können. Doch am letzten...