Entscheidende Phase für die Eintracht

Als Eintracht-Fan kann man schon einmal schlucken, wenn man sich die nächsten Spieltage in der 2. Fußball-Bundesliga anschaut. Heimspiel gegen Stuttgart, auswärts Düsseldorf, Heimspiel gegen Heidenheim und dann zwei Auswärtsspiele in Folge – das Programm der nächsten Wochen hat es in sich. Gerade...