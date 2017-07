Unwetter: Osterode kommt im Gegensatz zu Goslar glimpflich davon

Während der Altkreis Osterode vom Unwetter bislang weitgehend verschont geblieben ist und keine erheblichen Schäden zu beklagen sind, spitzt sich die Lage im Nordharz aufgrund der anhaltenden Regenfälle derzeit dramatisch zu: In Goslar müssen mehrere Gebäude wie der Theresienhof evakuiert werden, berichtet die Goslarsche Zeitung. Die Goslarer Innenstadt wird immer stärker überflutet. Abzucht und Gose treten über ihre Ufer, aus Kanalschächten, teils sogar aus überfluteten Fenstern und Türen strömt das Wasser. Das Pflegeheim Theresienhof muss evakuiert werden, und auch andere Teile sind betroffen.

Die Altstadt Goslars ist massiv von dem aus dem Harz kommenden Wasser bedroht. Generell ist Vorsicht geboten: Die Strömung ist teils enorm stark in der Altstadt, im dreckigen Wasser liegen und schwimmen Pflastersteine, Holzlatten und Gartenstühle.

Für Goslar sind diese Wasserfluten eine Katastrophe, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat. Bürgermeisterin Renate Lucksch zeigt sich fassungslos ob der Massen, die durch die Innenstadt fluten. So etwas habe sie noch nie erlebt, sagt die Goslarerin.

Auch in Bad Harzburg geht fast gar nichts mehr, immer mehr Straßen sind wie die B 4 gesperrt. Eine weitere gefährdete Zone im Landkreis Goslar ist der Bereich um Rhüden, aber auch in anderen Orten treten immer mehr Bäche und Flüsse über die Ufer. So hat sich in Goslar die Breite Straße in einen Fluss verwandelt, schießen die Wassermassen hinunter zum Breiten Tor. Die Altstadt steht unter Wasser.

Situation in Osterode hat sich nicht verschärft

In Osterode hat sich die Situation seit Dienstag nicht weiter verschärft, gleichwohl ist die Stadtfeuerwehr – verstärkt durch mehrere Ortswehren und auch THW-Kräfte – nach wie vor damit beschäftigt, der Wassermassen in der Kanalisation Herr zu werden. An den neuralgischen Punkten Eisensteinstraße und Marienvorstadt seien permanent Pumpen im Einsatz, berichtete Ortsbrandmeister Thomas Riedel. Sobald die abgestellt würden, beginne das Wasser wieder anzusteigen und drohe die Keller zu überfluten. Man erwarte steigende Pegelstände, wenn das Wasser aus den Flüssen des Oberharzes in der Stadt ankommt. In Gittelde tritt aktuell die Markau im Ortskern über die Ufer. Auch dort ist die Feuerwehr im Einsatz.

Am Morgen sammelte sich die Schnelleinsatzgruppe des DRK-Kreisverbandes Osterode in Lasfelde, um sich in Richtung Goslar in Bewegung zu setzen, um dort die Rettungskräfte zu unterstützen. In Herzberg sammelte sich am frühen Morgen die Kreisbereitschaft der Feuerwehr des Landkreises Göttingen, um zum Großeinsatz nach Hildesheim zu fahren, wo die Situation besonders dramatisch ist: Die Pegelstände sind aufgrund anhaltender starker Regenfälle zwischen Harz und Hildesheim weiter angestiegen und sollen nach Angaben der Stadt den Rekordstand von 2007 mittlerweile überschritten haben. Die Innerste ist über die Ufer getreten, sogar die Evakuierung von mehr als 1 000 Anwohnern wird in Erwägung gezogen.

Verkehr muss mit Behinderungen rechnen

Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) meldet eine Vielzahl von Behinderungen und Sperrungen durch das Hochwasser. In Bad Gandersheim wurden die Bewohner der Kernstadt durch den eingerichteten Krisenstab aufgefordert, ihre Fahrzeuge an höhergelegenen Punkten zu parken. In Höhe Derneburg-Salzgitter ist die A 7-Anschlussstelle wegen der Gefahr von Überflutungen noch bis Mitternacht gesperrt worden. mb