Verwaiste Wildkatzen brauchen Hilfe

Im Artenschutzzentrum Leiferde im Landkreis Gifhorn werden derzeit vier besondere Gäste gepflegt und gepäppelt. Es sind die Wildkatzen-Babys, die am Pfingstsamstag von einem Jäger bei Langelsheim gefunden worden waren (wir berichteten).

Die Tiere sollen ausgewildert werden, um für die bedrohte und geschützte Art neue Lebensräume zu erschließen. Sie haben ein schweres Schicksal: Das Muttertier kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Kein direkter Kontakt

Doch im Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde sind die kleinen Wildkatzen in guten Händen. Sie sollen schließlich auch nicht verhätschelt werden, denn es bleiben Wildtiere. Und so werden die Paten, die jetzt gesucht werden, nicht in den direkten Kontakt mit den Tieren kommen.

„Wir bitten dafür um Verständnis. Ein persönlicher Besuch bei den Jungtieren ist nicht möglich. Es sind Wildtiere, die sich für ein Überleben in freier Natur nicht zu sehr an den Menschen gewöhnen dürfen“, sagt Franz Hüsing, Direktor der Stiftung Zukunft Wald in Braunschweig. Man halte die Paten jedoch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Die Wildkatzen-Babys hatten Glück im Unglück: Seit ihrer Entdeckung im Juni kümmern sich fachkundige Pfleger des Artenschutzzentrums um sie. Laut Hüsing erholen sie sich prächtig.

Umweltschützer engagieren sich stark für ein Anwachsen der heimischen Wildkatzen-Populationen und ihre weitere Ausbreitung.

Die Wildkatze – nicht zu verwechseln mit der verbreiteten Hauskatze – war Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland nahezu ausgestorben. Seit einigen Jahren wächst die Zahl heimischer Tiere jedoch wieder an. Nach Schätzungen von Experten sind es allerdings nur zwischen 5 000 und 7 000 Tiere.

Maskottchen der Stiftung Wald

Die Wildkatze ist das Maskottchen der Stiftung Wald. Dort spricht man jetzt sogar von einem Glücksfall. Denn mit Hilfe der Paten sollen die kleinen Wildkatzen auf ihre Auswilderung ab Oktober in Gebieten des Niedersächsischen Forstamtes Wolfenbüttel vorbereitet werden, wo bislang erst sehr wenige Exemplare leben.

Wildkatzen sind Einzelgänger und sollen sich nach und nach an den Lebensraum Wald gewöhnen. Im Artenschutzzentrum betragen die Kosten pro Jungtier rund 1 500 Euro für Futter und Aufzucht. Dabei sollen die Paten helfen.

Kontaktaufnahme

Im Gegenzug können sie ihrer Wildkatze einen Namen geben und erhalten regelmäßig Berichte über die Entwicklung. Eine Spendenbescheinigung gibt es von der Stiftung Zukunft Wald.

Wer sich für eine Patenschaft der jungen Wildkatzen-Babys interessiert, sollte sich direkt an die Stiftung Zukunft Wald wenden. Der Kontakt kann aufgenommen werden unter der E-Mail-Anschrift: info@zukunftwald.de.

Mehr Informationen über das Engagement der Stiftung Zukunft Wald zum Arten- und Naturschutz gibt es unter: www.zukunftwald.de.