In der Region fördert der Bund 49 Sprach-Kitas

Der Bund finanziert mittlerweile in 49 Betreuungseinrichtungen in Südniedersachsen je eine halbe Stelle für eine Fachkraft zur Sprachförderung. Neu in die zweite Förderwelle aufgenommen wurden aktuell drei Einrichtungen in Göttingen und zwei in Gieboldehausen. Die Förderung beginnt am 1. August....