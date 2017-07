Gleisarbeiten bescheren Bahnreisenden Verzögerungen

Nordharzer müssen wohl Anschlussverluste zum ICE in Göttingen in Kauf nehmen. Foto: Martin Schutt/dpa (Symbol)

Herzberg Bauarbeiten bei der Bahn sorgen für längere Fahrtzeiten und Zugausfälle. Nordharzer müssen wohl Anschlussverluste zum ICE in Göttingen in Kauf nehmen.

Vom 1. bis 31. August werden südlich von Edesheim Gleise und Weichen erneuert. Diese Bauarbeiten an der Schnellfahrstrecke wirken sich auch auf Harzer Bahnreisende aus. Darauf weist Burkhard Breme von der Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ hin, denn die Bauarbeiten verursachen Fahrzeitverlängerungen für die Strecke nach und von Göttingen.

„Die ICE-Züge von und nach Berlin fahren durchs Leinetal. Wegen einer weiteren Baustelle bei Stendal verlängert sich die Fahrt in die Hauptstadt ab Göttingen um bis zu 60 Minuten“, so Breme. Die ICE-Züge von und nach Hamburg verkehren auf dem regulären Weg mit verminderter Geschwindigkeit und sind nur wenige Minuten länger unterwegs.

„Nordharzer müssen Anschlussverluste zum ICE in Göttingen in Kauf nehmen.“ Michael Reinboth, Initiative „Höchste Eisenbahn“, über den Fahrplan 2018

Auf ICE ausweichen

Weitere Fahrplanänderungen betreffen Breme zufolge die Intercity-Züge von und nach Hamburg: „Diese müssen am Wochenende größtenteils zwischen Kassel und Hannover entfallen. Betroffene Kunden können auf die ICE-Züge ausweichen. Montags bis freitags fährt die Linie weitgehend unverändert.“

Auch im Nahverkehr komme es von Dienstag, 1. August, 7.30 Uhr bis Donnerstag, 31. August, zu Änderungen bei der Linie RB 80 Göttingen – Northeim – Herzberg – Nordhausen. Zahlreiche Züge dieser Linie verkehren an unterschiedlichen Tagen zu um acht bis 17 Minuten verschobenen Fahrzeiten.

Michael Reinboth von der Initiative „Höchste Eisenbahn für den Südharz“ informiert hinsichtlich des Fahrplanwechsels 2017/ 2018: „Nordharzer müssen Anschlussverluste zum ICE in Göttingen in Kauf nehmen. Die bisherigen Anschlüsse vom RE2 auf den ICE nach Frankfurt gehen zur Hälfte, in der anderen Richtung vollständig verloren. Geplant sind fünf Minuten und die sind für Göttingen als Übergang nicht ausreichend. Also wird der Bahncomputer die Verbindungen ignorieren.“

Unbefriedigende Situation

Den Reisenden ab Kreiensen bleibe südwärts – alle zwei Stunden – nur die Variante RB82/ICE. Die RB82 sei jedoch zu bestimmten Zeiten nach/von Göttingen bereits heute stark ausgelastet, so dass es wohl nur noch Stehplätze geben werde. Nördlich von Kreiensen, also zum Beispiel in Freden und Alfeld, fallen die ICE-Anschlüsse gänzlich weg. „Alles in allem eine mehr als unbefriedigende Situation für das Leinetal und den Nordharz“, so Reinboth. kic