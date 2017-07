Nico Schwanz will Disco in Braunlage eröffnen

Er ist Fotomodell, Fernsehdarsteller und Sänger: Nico Schwanz ist nicht erst seit seinem Auftritt 2009 im Dschungelcamp bei RTL bekannt. Der 39-Jährige will nun offenbar in Braunlage eine Diskothek betreiben. So hat er es jüngst auf seiner Facebook-Seite angekündigt. ...