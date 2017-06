Lebensmittel-Hersteller setzen auf regionale Erzeugnisse

DAS SAGEN MITGLIEDER DES ERZEUGERVERBANDS

Schon länger im regionalen Supermarktregal mit ihren Produkten vertreten, aber neu im Verein, ist die Käserei Schneider aus Bodenfelde. In dem Familienbetrieb wird Sauermilchkäse aus Magerquark produziert – bekannt als Harzer Käse. Aber auch Kochkäse und Schmelzkäse stellen die Schneiders und ihre vier Mitarbeiter her. „Bei uns wird der Hartkäse allerdings nach einem alten Pfälzer Rezept, mit weniger Salz hergestellt“, sagt Maria Schneider.

Die Käserei Schneider wurde 1984 von Hermann Schneider, dem Vater des jetzigen Inhabers Ralph-Stefan Schneider übernommen. „Wir beliefern bereits die regionalen Supermärkte im Umkreis von 150 Kilometern“, sagt Schneider. Ein gemeinsamer Auftritt unter dem Logo „Kostbares Südniedersachsen“ passe gut zu ihrem Betrieb. Deshalb sei auch die Käserei seit einigen Wochen Mitglied im Verein.

Fleischerei Koithahn Hattorf

Auch die Fleischerei Koithahn mit Sitz in Hattorf ist seit einigen Wochen Mitglied im Erzeugerverband. Inhaber ist Karl-Heinz Koithahn, der den Betrieb heute mit zwei Söhnen in vierter Generation führt.

Die 1959 von Karl-Heinz Koithahns Eltern gegründete Fleischerei hat heute acht Filialen in Südniedersachsen – von Goslar bis Northeim. Auf den Erzeugerverband sei er bei einem Besuch der Einbecker Senfmühle aufmerksam geworden, erklärt Karl-Heinz Koithahn. Dort habe er dessen Inhaber, Siegfried Kappey kennengelernt. Kappey, als Vorstand des Verbands, habe ihn sofort von der Idee des Vereins überzeugt. „Ich habe ja schon die Marke ‚Typisch Harz‘ mitgegründet“, sagt Koithahn. Der Regionalgedanke sei bei ihm fest verankert. Aber: „In der Gemeinschaft können wir viel mehr erreichen“, sagt er. Ein gemeinsamer Auftritt auf dem Markt sei eindrucksvoller, man könne „Seriosität besser rüberbringen“.

Koithahn versucht, so regional wie möglich zu arbeiten. „75 Prozent des von uns verarbeiteten Fleisches stammen aus unseren landwirtschaftlichen Betrieben“, sagt er. Rindfleisch oder spezielle Fleischprodukte müsse man zukaufen. „Wurst ist ein Naturprodukt. Sind unsere Schweine zu mager, kaufen wir etwas fettiges Fleisch zu, sind unsere Schweine fett, dann mageres“, erklärt der Fachmann. Denn: „Die Wurst muss immer gleich schmecken.“

Koithahns Premiumprodukt ist das Fleisch vom „Harzer Heuschwein“. Die Tiere werden auf seinem Hof in Ecklingerode aufgezogen. Gute Wurst brauche drei Dinge: gutes Fleisch, die passenden Gewürze und die richtige Verarbeitung. „Südniedersachsen ist die Region mit den meisten Wurstsorten weltweit“, ist er sich sicher. In Sachen Fleisch und Wurst sei er häufig auf Reisen, eine solche Vielfalt gebe es nirgends. „Wir stellen übers Jahr rund 350 verschiedene Wurstsorten her“, sagt Koithahn. Die Rezepte dafür, die hat der Fleischer im Kopf.

Beckers Bester

Der Saftproduzent Beckers Bester gehört nicht in die Kategorie Kleinunternehmer, dennoch ist die Firma ein Vereinsmitglied der ersten Stunde. Beckers Bester hat eine eigene Marketingabteilung und produziert auch Säfte aus exotischen Früchten. Warum also ist ein solcher Betrieb im Erzeugerverband Südniedersachsen aktiv? „Weil wir uns vor Ort als lokales Unternehmen verstehen und engagieren“, sagt Geschäftsführer Sebastian Koeppel.

Er habe von der Gründung des Verbands gelesen und sofort gedacht: „Warum sind wir nicht dabei?“, sagt er. Für ihn war gleich klar: „Wir gehören dazu.“ Für Koep pel ist es eine „spannende Diskussion“, welche Werte im Verband wichtig seien. Regional sei ja nicht automatisch gut. „Von unseren Werten her passen wir genau in den Verband“, sagt er. In seinem Unternehmen werden die Säfte abgefüllt, so viele Äpfel, wie der Betrieb braucht, wachsen laut Koeppel gar nicht in der Region. Für ihn steht der „Qualitätsbegriff“ im Mittelpunkt. Und: „Wir wollen uns vor Ort einbringen.“ Dabei gehe es ihm nicht darum, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei einem Seminar des Verbandes kürzlich war Koeppel als Marketingexperte dabei. „Den Hofladen in die Stadt bringen“, das könne nur der Verband. Koeppel: „Es geht darum, dass wir uns gegenseitig helfen.“

Beerenmühle

Beim Mühlentag in Bilshausen war er erstmals zu haben: Essig aus Göttinger Bio-Obst. Jörg Ackermann und seine Frau betreiben zwei kleine Obstplantagen bei Weende und im Bratental bei Roringen. Äpfel, Zwetschgen, Beeren: Daraus stellen die Göttinger Essige her, die in der Rhumemühle in Bilshausen produziert werden. „2013 haben wir damit begonnen“, sagt Ackermann. Etwa zwei bis drei Tonnen Obst ernten sie pro Jahr, darüber hinaus produzieren sie auch Honig. Da die Essige zwei bis drei Jahre lagern müssen, kommen in diesem Jahr die ersten in den Verkauf.

Kontakt zum Erzeugerverband hatte das Ehepaar bereits im vergangenen Jahr. „Unsere Biozertifizierung haben wir vor etwa einem halben Jahr erhalten“, sagt Ackermann. Mit der Vermarktung ihrer Produkte beginnen die Kleinunternehmen gerade erst. Erstmals gab es die Essige jetzt zu kaufen. bib