Bäder sollen für Sportvereine kostenlos sein

Göttingen Die Parteien im Kreistag wollen die Gebühren für vier Schwimmhallen abschaffen. Das betrifft auch das Aloha in Osterode.

Sportvereine sollen künftig freien Eintritt haben, wenn sie die Schwimmhallen des Landkreises für Training und Kurse nutzen. Das fordern mehrere Parteien im Kreistag.

Vier Schwimmhallen hat der Landkreis Göttingen: in Adelebsen, Gieboldehausen, Hann. Münden und – seit der Kreisfusion – in Osterode. Über die Nutzung der Schwimmhalle in Duderstadt gibt es Vereinbarungen mit der Betreibergesellschaft. Sportvereine und DLRG zahlen für Schwimmstunden fast überall Gebühren, bekommen aber vom Landkreis Zuschüsse, um die Kosten zu reduzieren. Dieses System soll jetzt für Osterode übernommen werden. Dort konnten Vereine bisher kostenlos trainieren. Das Schwimmerbecken des Aloha ist zwar gerade gesperrt, doch könnte die Regelung über eine mögliche Sanierung hinaus gelten.

„Wir wollen, dass kein Schwimmer wegen besonderer Kosten vom Training abgehalten wird.“ Karin Wette (Grüne) über den Vorstoß der Parteien im Kreiskulturausschuss

Generelle Möglichkeit

Der Landkreis müsse den Sportvereinen generell die Möglichkeit einräumen, wenigstens die vier kreiseigenen Schwimmhallen kostenlos zu nutzen, heißt es in einer Mitteilung der Kreistagsgruppe aus SPD, Grünen und Freien Wählern. „Wir wollen, dass kein Schwimmer wegen besonderer Kosten vom Training abgehalten wird“, erklärte Karin Wette (Grüne).

Eine freie Nutzung würde den Kreis etwa 15 000 Euro im Jahr kosten. „Diesen Einnahmeausfall halten wir im Interesse der Schwimmförderung für vertretbar“, ergänzte Lothar Dinges (Freien Wähler).

Die CDU hat mit gleicher Zielrichtung einen Antrag zur nächsten Kreistagssitzung eingereicht. Danach sollen Sportvereine „zum Zwecke des Schwimmunterrichts“ von den Schwimmhallengebühren befreit werden. Auch eine finanzielle Förderung bei den Fahrtkosten komme in Betracht, sagte die Abgeordnete Sigrid Jacobi. Die Gruppe aus Linken, Piraten und Partei unterstützen die Vorstöße. „Gerade vor dem Hintergrund, dass die Schwimmfähigkeit abnimmt, ist es sinnvoll, Schwimmen als Sport zu fördern“, so Eckhard Fascher (Linke). Dieser Gedanke müsse aber auch „weiter gedacht und auf gesundheitlichen Präventivsport ausgeweitet werden“, fordert für die FDP Thomas Stiller.

Der Kreiskulturausschuss hat am Freitag beschlossen, Kreisausschuss und Kreistag zu empfehlen, Sportvereinen und der DLRG kostenlosen Zugang zu den Hallenbädern zu gewähren.