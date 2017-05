Programm bietet Weg zurück in Arbeitsmarkt

67 Männer und Frauen aus dem Landkreis Göttingen haben zurzeit einen Job, der ihnen „soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ermöglicht. Über das dahinter stehende Bundesprogramm hat sich am Dienstag der Göttinger SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Oppermann in der Historischen Spinnerei Gartetal informiert. „Wenn Sie es nicht tun würden, würde es keiner machen“, versichert Oppermann den beiden Männern, die...