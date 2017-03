Salafistische Gefährder aus Göttingen werden abgeschoben

Die beiden islamistischen Gefährder, die Anfang Februar bei einer Großrazzia in Göttingen verhaftet wurden, können abgeschoben werden. Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig habe eine entsprechende Anordnung von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bestätigt, teilte das Ministerium jetzt mit. Pistorius hatte Ende Februar die bundesweit erste Abschiebungsanordnung nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt.

Der 22-jährige Nigerianer und der 27 Jahre alte Algerier, die einen Terroranschlag geplant haben sollen, waren am 9. Februar bei der Razzia in Göttingen in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei hatte bei den Männern unter anderem Waffen, eine IS-Fahne und Hinweise auf Anschlagspläne gefunden. Der Nigerianer und der Algerier werden vom Innenministerium als Gefährder eingestuft und der radikal-islamistischen Szene zugerechnet. Sie sind in Deutschland geboren, haben aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Bis Ostern abgeschoben

Das Gericht bestätigte nun die Prognose des Ministeriums, dass von den Männern eine terroristische Gefahr ausgehe, und wies die gegen den Vollzug der Abschiebung gerichteten Klagen der beiden zurück. Nach Angaben von Pistorius sollen die beiden Männer bis Ostern nach Algerien und Nigeria abgeschoben werden. Danach gelte für sie ein lebenslanges Wiedereinreiseverbot. Erstmals werde somit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Gefährder ohne Nachweis einer konkreten Straftat abzuschieben.

Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Er hatte nach der Razzia betont, dass die Polizei Erkenntnisse habe, dass die beiden Männer „eine größere Straftat analog zu dem Anschlag in Berlin in Erwägung gezogen“ hätten. Ihr Ziel dabei: möglichst viele Opfer. „Ich bin sehr froh, dass das Gericht die hervorragende Arbeit der Ermittlungsgruppe bestätigt hat“, sagte Lührig. Diese habe in den beiden Fällen seit Juni 2016 ermittelt.

Teilweise habe man überlegt, ob sich die Arbeit überhaupt lohne, so Lührig. „Aber wir sind dran geblieben, das ist ein großer Erfolg. Damit gibt es zwei Gefährder weniger in Deutschland.“ Die Göttinger Polizei sei immer der Auffassung gewesen, dass es die Möglichkeit geben müsse, gegen Gefährder vorzugehen, bevor es zu einer Straftat komme. afu/dpa