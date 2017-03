Münchehof Zoll und Polizei durchsuchten die Unterkunft in einem ehemaligen Hotel.

Razzia bei Drückerkolonne in Münchehof

Zoll und Polizei haben am Mittwochvormittag die Unterkunft einer Drückerkolonne in einem ehemaligen Hotel in Münchehof durchsucht.

Grund sind Verstöße gegen die Pflicht zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, zudem bestehe der Verdacht, dass Arbeitnehmer, die von der Kolonne als Werber eingesetzt wurden, als Scheinselbstständige tätig waren, sagt Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Neben der Durchsuchung in Münchehof habe es zeitgleich auch in Hildesheim und Koblenz Razzien gegeben. nza