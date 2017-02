Graureiher stirbt an Geflügelpest

Wie der Landkreis Montag mitgeteilt hat, ist in der Gemeinde Staufenberg ein toter Graureiher gefunden worden, der an der Geflügelpest verendet ist. Damit sei nun erstmals der Landkreis Göttingen vom H5N8-Virus betroffen. Eine kreisweite Stallpflicht werde zwar nicht angeordnet, jedoch seien alle Geflügelhalter aufgerufen, jedes Risiko auf Einschleppung des Erregers in Hausgeflügelbestände zu minimieren, so die Kreisverwaltung.

Da das Geflügelpestvirus mit dem Kot infizierter Vogel ausgeschieden wird, bestehe eine besonders hohe Verschleppungsgefahr. Dieser soll mit sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen begegnet werden, erklärt die Verwaltung. Hierzu gehöre, dass bei der Freilandhaltung von Geflügel sichergestellt ist, dass die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die nicht für Wildvögel zugänglich sind. Das Geflügel dürfe zudem nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem Wildvögel Zugang haben.

„Auch Wildvogel-Totfunde sollten gemeldet werden.“ Kreisverwaltung über Maßnahmen gegen die Geflügelpest

Futter und Einstreu sicher lagern

Außerdem müssten Futter und Einstreu so gelagert werden, dass Wildvögel auch hierzu keinen Zugang haben. Gleiches gelte für Mistgabeln, Eimer und dergleichen.

Darüber hinaus sollte jeglicher Personenkontakt mit dem Geflügel, den Ausläufen und Stallungen möglichst geringgehalten werden. Auch für Kleinstbetriebe und Hobbyhaltungen gelten die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen. Hobby- und sonstige Geflügelhalter müssen darüber hinaus ein Bestandsregister führen, in dem Name und Anschrift des Tierhalters mit der zugehörigen Betriebsregistriernummer, Anzahl der durchschnittlich im Jahr gehaltenen Tiere, Nutzungsart und Standort einzutragen sind. Zu- und Abgänge sind zu dokumentieren. Sollten Tiere verenden, ist dies mit Anzahl und Datum zu vermerken.

Bei erhöhten Verlusten, auch bei auffälligem Rückgang der Legeleistung oder der Gewichtszunahme, ist der Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz für den Landkreis zu informieren. Auch Wildvogel-Totfunde sollten gemeldet werden, so die Verwaltung.

Die Geflügelpest ist Anfang November 2016 in Deutschland ausgebrochen und betrifft inzwischen fast alle Bundesländer.