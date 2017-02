45 Prozent beanstandet – Polizei überprüft Lkw und Busse

Göttingen Auch am Parkplatz Pappschachtel an der B 27 bei Herzberg war eine Kontrollstelle eingerichtet.

Die Polizeidirektion Göttingen hat in einer großangelegten Aktion den Schwerlastverkehr auf der Autobahn 7 und mehreren Bundesstraßen der Region – darunter auf der Bundesstraße 27 bei Herzberg – kontrolliert.

Ingesamt, so die Polizei in einer Mitteilung, seien neun Kontrollstellen eingerichtet worden, 85 Beamte der Direktion seien im Einsatz gewesen.

„Ich bin sicher, dass wir durch den ganzheitlichen Ansatz die Ursachen für Unfälle mit Schwerlastverkehr auf unseren Straßen weiter minimieren.“ Uwe Lührig, Polizeipräsident, zu den Großkontrollen

Im Bereich der Polizeiinspektion Northeim/Osterode, die für den Altkreis Osterode zuständig ist, wurde eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz Pappschachtel an der B 27 bei Herzberg und eine im Bereich Einbeck eingerichtet. Insgesamt wurden an beiden Kontrollstellen 52 Lkw überprüft und 29 davon beanstandet. Registriert haben die Beamten hier technische Mängel in vier Fällen, 21 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, drei Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit und sechs gegen die Ladungssicherung bzw. wegen Überladung. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Hauptunfallursachen im Blick

Im Mittelpunkt der Überprüfungen standen die Hauptunfallursachen wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie das Führen von Fahrzeugen unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss. Eingebunden wurden speziell ausgebildete Verkehrssicherheitsberater der Polizei, die die Fahrer etwa über die Gefahren von Handys am Steuer aufklärten. Parallel dazu erfolgten stationäre Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Messpunkten.

Insgesamt hat die Polizei an diesem Tag 304 Lkw und Busse überprüft und dabei 135 Fahrzeuge beanstandet. Die Beanstandungsquote lag bei 45 Prozent und damit unter der Quote der letzten Großkontrolle im Oktober 2016 (51 Prozent).

In 38 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten aufgrund technischer Mängel an den Fahrzeugen eingeleitet. Außerdem verzeichneten die Einsatzkräfte 105 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie im Bereich Ladungssicherung und Überladung.

25 Fahrer durften nicht weiter

25 Fahrzeugführer mussten ihr Gefährt stehenlassen. Ihnen wurde aufgrund erheblicher Mängel die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der stationären Geschwindigkeitsmessungen auf der A 7 blitzte die Polizei insgesamt 161 Fahrzeuge, davon 54 Lkw und Busse. Auch bei dieser Großkontrolle ging es nicht ohne Strafverfahren: Ein Fahrzeugführer besaß nicht die erforderliche Fahrererlaubnis, gegen einen weiteren wird wegen Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

„Wir werden auch zukünftig unseren Beitrag leisten, um die Verkehrssicherheit auf Autobahnen und Bundesstraßen in unserem Zuständigkeitsbereich auf einem hohen Niveau zu gewährleisten. Um eine dauerhafte Verhaltensänderung bei Fahrzeugführern herbeizuführen, sind regelmäßige Kontrollen unabdingbar. Ich bin sicher, dass wir durch den ganzheitlichen Ansatz die Ursachen für Unfälle mit Schwerlastverkehr auf unseren Straßen weiter minimieren“, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig nach Abschluss der Aktion.