18-Jährige wird bei Skiunfall schwer verletzt

Eine 18-jährige Frau aus Indien ist am Mittwoch beim Skifahren in Sonnenberg schwer gestürzt. Die junge Studentin ist gegen 11.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe des Lifts auf die Piste geknallt und hat sich dabei schwer verletzt, teilt die Bergwacht aus St. Andreasberg mit. Die Inderin musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Göttingen gebracht werden. Während der Hilfsarbeiten musste der Lift angehalten werden, teilte der Bereitschaftsführer der Bergwacht, Martin Asselmeyer, mit.

Die ehrenamtlichen Helfer der Bergwacht, die derzeit nicht nur in Sonnenberg, sondern auch am Wurmberg ihren Dienst verrichten, hatten am Mittwoch aber noch mehr zu tun. Während die Hilfsarbeiten für die Inderin noch im vollen Gange waren, erreichte die Helfer ein weiterer Notruf: Auf einem vereisten Wanderweg in der Nähe des Rehberger Grabenhauses war eine ältere Frau schwer gestürzt und mit dem Kopf aufs Eis geknallt. Die Wanderin wurde laut Asselmeyer erstversorgt und dann per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. me