Polizei sucht nach Christian Griessler

Weil er dringend tatverdächtig ist, über das Internetportal Ebay-Kleinanzeigen gewerbsmäßigen Warenbetrug begangen zu haben, sucht die Polizei Northeim mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann nutzt falsche Personalausweise mit dem Namen „Christian Griessler“.

Im Juli 2016 hatte der Mann im „Postident-Verfahren“ einen falschen österreichischen Personalausweis (Foto) auf den Namen „Christian Griessler“ vorgelegt und ein Girokonto bei einem überregionalen Bankinstitut eröffnet. Als Wohnort gab er fälschlicherweise Northeim an.

Im Internet fand der mutmaßliche Betrüger mehrfach Käufer für hochpreisige Nachtsichtgeräte und PC-Grafikkarten; jeweils deutlich unter Marktpreis. Zur Vertrauensbildung übermittelte er einen falschen deutschen Personalausweis. Doch statt der Geräte und Grafikkarten erhielten die Opfer Feldsteine. Die Zahlungen gelangten auf sein zuvor eröffnetes Konto, dessen Guthaben in Göttingen, Bovenden, Ebergötzen, in Dassel und Uslar sowie in Braunschweig und Witzenhausen abgehoben wurden.

