Arbeitsagentur vermittelt Weihnachtsmänner

Vielleicht sind es die bekanntesten Saisonarbeiter: Die Rede ist hier von Knecht Ruprecht und dem Weihnachtsmann. Wer einen rotbekittelten Bartträger für die Weihnachtsfeier, einen Auftritt im Kindergarten oder die Bescherung am Heiligen Abend sucht, findet Unterstützung bei der Jobvermittlung der Arbeitsagentur Göttingen. Die Weihnachtsmannvermittlung ist ein Service seit inzwischen mehr als 40 Jahren. Wer einen Hausbesuch für den 24. Dezember buchen möchte, kann sich bis zum 19. Dezember melden. Der Besuch am Heiligen Abend kostet je nach Anfahrtsweg 30 bis 35 Euro. Monika Skotnik und Meike Fink sind unter 0551/520-101 oder per E-Mail an goettingen.job@arbeitsagentur.de zu erreichen.

