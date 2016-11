Dobrindt: PKW-Maut kommt

Autofahrer in Deutschland müssen sich nun wohl doch auf eine PKW-Maut nach der Bundestagswahl 2017 einstellen. „Der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen“, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Freitag. Nach bisherigen Plänen sollen Autofahrer auf Bundesstraßen und Autobahnen maximal 130 Euro im Jahr zahlen. Kontrolliert wird durch elektronischen Abgleich von Autokennzeichen – es gibt also keine...