Gericht: Arkansas darf mit seinen Hinrichtungen beginnen

Das Oberste Gericht im US-Staat Arkansas hat am Donnerstagabend (Ortszeit) den Einsatz der zuvor verbotenen Hinrichtungsdroge Vecuronium erlaubt. Damit könnte noch in der Nacht zum Freitag ötzlicher Zeit das Todesurteil gegen den Häftling Lendell Lee vollstreckt werden, also am Freitagmorgen...