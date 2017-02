SPD will Lobbyisten im Bundestag Grenzen setzen

Die SPD im Bundestag will schärfere Regeln für umstrittene Aktivitäten von Lobbyisten in der Bundespolitik durchsetzen: Ein Gesetzentwurf, der dieser Redaktion vorliegt, sieht etwa ein Lobbyistenregister im Bundestag und klare Verhaltensvorschriften vor. Geplant ist außerdem die Einsetzung eines Parlamentsbeauftragten zur Kontrolle der Interessenvertreter – bei Verstößen würden Lobbyisten hohe Strafen drohen. Außerdem will die SPD neue...