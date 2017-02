Fiel Wolfgang Schäuble auf Lobbyisten der Banken herein?

Das Schöne an Untersuchungsausschüssen im Bundestag ist der hohe Promi-Faktor. Die Abgeordneten können namhafte Zeugen laden, die in der Regel auch aussagen müssen. Am Donnerstag traf es Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der zu Steuergeschäften befragt wurde, mit denen Banken und...