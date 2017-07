Gipfel-Protest eskaliert – Doch wer haftet für die Schäden?

Flaschen fliegen, Fensterscheiben bersten, Autos brennen: Noch vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels an diesem Freitag kam es in Hamburg zu gewalttätigen Ausschreitungen. Auf den Straßen, wo sonst das blühende Leben herrscht, bietet sich ein Bild, das fast an einen Bürgerkrieg erinnert....