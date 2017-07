Polizei verjagt G20-Gegnerin mit Pfefferspray von Räumpanzer

Die Ausschreitungen beim G20-Gipfel – und die Bilder von den Demonstrationen – bestimmten am Freitag die Nachrichten. Etwa die Fotos der jungen Frau, die am Gorch-Fock-Wall in Hamburg auf ein gepanzertes Räumfahrzeug der Polizei kletterte. Die G20-Gegnerin in leuchtend roter Hose und blauem T-Shirt...