Brennpunktschulen erhalten 20 neue Sozialpädagogen-Stellen

Nach Hilferufen von Eltern und Lehrern schickt das Land Niedersachsen 20 zusätzliche Sozialpädagogen an ausgewählte Brennpunktschulen. Ziel sei es, die Lehrkräfte an diesen Schulen in ihrem schwierigen Job noch besser zu unterstützen, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) am Mittwochabend. Bei der Auswahl der Schulen wurden laut Ministerium statistische Daten wie die Arbeitslosenquote und der Migrantenanteil sowie Erkenntnisse der Akteure vor Ort berücksichtigt. Das Land habe im vergangenen Schuljahr die soziale Arbeit mit 600 zusätzlichen Stellen an allgemein bildenden Schulen deutlich ausgebaut, betonte Heiligenstadt. Aktuell arbeiten der Ministerin zufolge 875 sozialpädagogische Fachkräfte an den niedersächsischen Schulen.

Von den 20 neuen Stellen gehen voraussichtlich fünf an die Stadtteile Mühlenberg/Ricklingen sowie Vahrenheide/Sahlkamp in Hannover. Unterstützt werden außerdem Schulen in Salzgitter, Braunschweig, Delmenhorst, Wilhelmshaven, Hildesheim, Lüneburg, Emmerthal und Quakenbrück.

Im Mai hatten sich Eltern und Lehrer der Grundschule Mühlenberg in Hannover hilfesuchend an die Behörden gewandt und von einem Klima der „Verrohung und Gewalt“ berichtet. Der Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch gehörte zu den Unterzeichnern eines Forderungskatalogs für die Schule in Mühlenberg und andere Brennpunktschulen. „Wenn mehr als 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler Ausländer sind, ist Schule im herkömmlichen Sinne kaum noch zu realisieren“, sagte der emeritierte Professor der Universität Hannover der Deutschen Presse-Agentur. Notwendig seien weit mehr Personal, kleinere Klassen und alternative Unterrichtsangebote, damit die Kinder erst einmal Deutsch lernen. (dpa)