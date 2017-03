Der Ombudsrat im NDR-Fernsehen

Das Medienmagazin „Zapp“ beleuchtet in seiner Ausgabe am Mittwoch ab 23.20 Uhr die Arbeit des Ombudsrats unserer Zeitung. NDR-Autorin Sofia Tchernomordik interessierte sich in ihrem Beitrag für das „Braunschweiger Modell“. Die Besonderheit auch aus ihrer Sicht: Mit Joachim Hempel gibt es einen...