Ein Tag im März

Schrecken und Trauer – zwei Gefühlsregungen, die nah beieinander und meistens auch in dieser Abfolge die Menschen ereilen. Gestern war es umgekehrt. Europa hielt inne im Gedenken der Toten des Terroranschlags in Brüssel. Genau vor einem Jahr explodierten Bomben am Flughafen und in der Metro....