Unberechenbarer Gabriel

Was für ein Paukenschlag. Was für ein Chaos. Was für eine seltsame Art, mit Partei und Wähler umzugehen. Wer wird Spitzenkandidat der SPD und in der Bundestagswahl 2017 ins Rennen gehen? Das sollte am Wochenende von der Parteiführung in einem geordneten Verfahren verkündet werden. ...