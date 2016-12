Warten auf die Wahrheit

Zukunftspakt, E-Mobilität, Digitalisierung: Es waren immer stärker diese Themen, die VW in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen brachten. Der Abgas-Skandal schwang zwar auch immer irgendwie mit, aber längst nicht mehr in der übermächtigen Präsenz der ersten drei Quartale. Abgehakt oder...